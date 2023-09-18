"Хочу жить". ГУР провело 21 операцию через линию фронта, забирали сдавшихся военных РФ
За год существования проекта "Хочу жить" Украина организовала 21 операцию по выводу военной армии России через линию фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал проекта.
Год назад была начата программа "Хочу жить", за это время Украина получила 25 тысяч заявок от военных России на добровольную сдачу в плен. В общей сложности сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из России и временно оккупированных территорий Украины.
Кроме этого в России "Роскомнадзором" было заблокировано 256 доменов сайта проекта.
"За этот год мы получили более 25 тысяч заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек", - говорится в сообщении.
По данным Главного управления разведки, была осуществлена 21 операция по выводу военных армии страны-агрессора через линию фронта. Кроме того, есть успешные случаи перехода военнослужащих из России на сторону Украины с техникой.
Также известно, что еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" и остаются на связи с проектом. Они ждут в свою очередь по переводу через линию фронта.
"Стоит отметить, что после успешного проведения операции "Синица" количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии России и не только", - говорится в сообщении.
Связаться с ними можно через чат-бот: t.me/spasisebyabot или в Telegram или WhatsApp:
- +38 095 688 68 88;
- +38 093 688 68 88;
- +38 097 688 66 88.
Перегон вертолета Ми-8 из РФ в Украину
Напомним, 23 августа, сетью активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел российский вертолет Ми-8.
В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, так что попали на неоккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, уже было поздно.
Позже стало известно, что это была уникальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
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