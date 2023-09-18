Россия бросила под Работино 10 тысяч десантников как обычную пехоту, - британская разведка

За последние две недели Россия, вероятно, дополнительно усилила находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в общей сложности по меньшей мере пять полков ВДВ, набранных из 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в пределах нескольких километров от прифронтового села Работино.

По данным британской разведки, в полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников. Тем не менее, почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии.

"Текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная. На протяжении всей войны российское командование стремилось возродить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют в качестве линейной пехоты для пополнения измотанных сухопутных сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. За это время удалось освободить около десяти населенных пунктов на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории. За последнюю неделю там освобождено 5 кв. км.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.