В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

В ночь на 18 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Благодарю защитников неба за успешную боевую работу 18 сентября!", - написал Олещук под видео.

Ночная атака по Украине 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября. Сначала оккупанты применили ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны.

Позже были задействованы крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

В целом российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. Силам ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

Во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Хмельницкой области, в регионе работали силы ПВО.

Также позже стало известно, что ночью 18 сентября враг нанес удар с помощью БПЛА типа "Shahed-136/131" по Снигиревской общине. В результате попадания возник пожар в двухэтажном здании. Ударной волной повреждены расположенные рядом обошедшиеся без пострадавших здания.

Кроме того, российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области.