ВСУ уже освободили 260 кв. км на основном направлении наступления, - Маляр

Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории. За последнюю неделю там освобождено 5 кв. км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Наше основное направление наступления - это юг. И на юге у нас так же были продвижения вперед на прошлой неделе. В частности, речь идет о Мелитопольском направлении. Но по всему югу враг находится в обороне. И Запорожское и Херсонское направление - это там, где враг защищается ", - сказала она.

По ее словам, Вооруженные силы Украины уверенно уничтожают оборонный потенциал врага. "То есть им (оккупантам - ред.) защищаться очень сложно", - добавила чиновница.

"На что способен враг? Им удается обстреливать. Потому что у них много оружия, преимущество по вооружению. И они обстреливают Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области. И активно используют "Ланцеты"", - сказала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что ВСУ отражают атаки врага в районе Новодаровки, Новомихайловки и Новоданиловки Запорожской области.

Но по Мелитопольскому направлению ВСУ удается продвигаться. Там было освобождено Работино. "Так вот вокруг, или как военные говорят в районе Работино, это южнее и восточнее этого населенного пункта у нас были успехи", - добавила она.

Маляр сообщила, что в течение прошлой недели на южном направлении Вооруженным силам освободить 5,2 км. "А в целом за время наступательных действий там освобождено уже более 260 кв. км", - сказала она.

Контрнаступление

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. За это время удалось освободить около десяти населенных пунктов на Мелитопольском и Бердянском направлении.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонительная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операция по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы.

Кроме того, Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении. В частности, на прошлой неделе украинским бойцам удалось деоккупировать Андреевку и Клещеевку.