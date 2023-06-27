Освобождение Ровнополя и реакция мира на бунт Пригожина: новости за 26 июня

Украинские военные освободили от оккупантов Ровнополь Донецкой области. А президент США Джо Байден прокомментировал бунт основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в России.

Детальнее о том, что произошло в понедельник, 26 июня, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские военные смогли продвинуться на 1,5 километра в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на оккупантов.

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow уже повлияли на ход боевых действий в Украине. По словам главы Минобороны Британии, Storm Shadow "оказало значительное влияние" на ход войны.

Россияне сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные пункт управления оккупантов и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Российские оккупационные войска обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

Российские войска также обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала одна женщина.

Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. К тому же страна планирует заменить свои самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось.

Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантв на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Бунт Пригожина

Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко прекратить попытку государственного переворота в России.

Позже стало известно, что в Осиповичском районе уже вроде бы начали строить лагерь для "вагнеровцев".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что бунт предводителя ППК "Вагнера" в России был реальным, однако фактически он сделал это неудачно. В результате, свои позиции усилил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент США Джо Байден прокомментировал бунт основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина, отметив, что Соединенные Штаты и их союзники не причастны к мятежу в России.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии стала более внимательно следить за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж в стране.

Деокупация Ровно

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что наши защитники смогли освободить от россиян Ровнополь Донецкой области.

Активные действия бойцов ВСУ на фронте продолжаются с начала июня. Им через две недели удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что такая потеря территорий может привести к невосполнимой деморализации в рядах врага. Солдаты РФ могут перестать выполнять приказы командования.

Позже представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что украинским защитникам пришлось преодолеть минные заграждения оккупантов для освобождения села Ровно.

О важности увольнения Ровно и чего ждать дальше наших бойцов - в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украинские военные показали кадры из освобожденного села Ровнополь Донецкой области. Населенный пункт был уволен 25 июня.

Зеленский посетил украинских бойцов на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позицию украинских военных на востоке.

Президент вместе с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским прибыли на позиции оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа.

По результатам принятых мер следует проинформировать Аппарат СНБО до 30 июня.