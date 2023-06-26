Зеленский посетил украинских бойцов на передовой (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram .

Президент вместе с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским прибыли на позиции оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Сырский доложил Зеленскому о детальной оперативной обстановке на Бахмутском направлении и перспективах ее развития.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту суверенитета Украины и наших семей. Он также вручил бойцам государственные награды.

"Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", - сказал Зеленский.

Отметим, что оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" занимается Бахмутским направлением.

Ситуация на фронте

Украинские бойцы продолжают вести контрнаступательные действия. Наши бойцы освободили уже 9 населенных пунктов. В частности, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили о деоккупации Ровнополя в Донецкой области.

К тому же ВСУ освободили несколько позиций под Красногоровкой, которые находились под вражеской оккупацией с 2014 года.

В течение недели украинские войска продвинутся от 1 до 2 км по каждому из направлений на востоке. На юге удалось освободить уже 130 кв. км территории.

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