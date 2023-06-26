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ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс, - Сырский

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Понедельник 26 июня 2023 14:34
ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс, - Сырский Иллюстративное фото: ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Он опубликовал видео с камеры GoPro военных 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Именно эти военные разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", - написал Сырский.

ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс, - Сырский

На видео также показана успешная эвакуация раненого бойца.

Контрнаступление ВСУ

Украинские бойцы продолжают вести контрнаступательные действия. Известно, что наши защитники освободили уже 9 населенных пунктов. В частности, сегодня в Минобороны сообщили о деоккупации Ровнополя в Донецкой области.

К тому же, Силы обороны освободили несколько позиций под Красногоровкой, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

В течение недели наши войска удалось продвинуться от 1 до 2 км по каждому из направлений на востоке. На юге удалось освободить уже 130 кв. км территории.

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