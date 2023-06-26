Ситуация на фронте сегодня 26 июня
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Вражеские атаки
За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины - задействовал 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячее, Тимоновичи Черниговской области;
Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное – Харьковской.
На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодяжное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного.
Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области.
Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское Херсонской области и Очаков - Николаевской.
Потери врага
Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.
3-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ разгромила подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ на Бахмутском направлении.
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