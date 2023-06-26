Главу Тернопольского облсовета задержали на взятке

Сотрудники НАБУ задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще двух чиновников ВГА. Их подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП и НАБУ.

"Главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольского ВГА разоблачили на получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера", - говорится в сообщении.

Фото: НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы ВГА (t.me/nab_ukraine)

Что говорят в САП

По данным следствия, задержанные просили местного бизнесмена и волонтера предоставить деньги за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета и осуществление оплаты по задолженности департамента капитального строительства Тернопольской областной военной администрации перед ООО, за работы, которые уже исполнены и приняты в 2022 году.

"Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины", - отметили в САП.

Так, главу Тернопольского областного совета и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации задержали "на горячем" сразу после получения ими средств.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование по указанным фактам начато по заявлению гражданина, у которого должностные лица требовали неправомерную выгоду. Следствие продолжается.

НАБУ подтвердило задержание чиновников

По данным НАБУ, задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи третьего транша в размере более 600 тысяч грн главу Тернопольского областного совета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем".

Напомним, недавно в Украине разоблачили схему вымогательства денег с экспортеров зерна за границу на миллионы долларов.

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