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Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении

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Ровнополь, Понедельник 26 июня 2023 15:47
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении Фото: украинские военные вернули под свой контроль Ровнополь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Александр Мусиенко

Минобороны отчиталось о возвращении Ровнополя Донецкой области под контроль Украины. Видео из освобожденного села уже показали наши бойцы и отметили, что оккупанты убегают, а ВСУ идут вперед.

О важности освобождения Ровнополя и чего ждать дальше наших бойцов - в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Что означает освобождение Ровнополя

По словам эксперта, освобождение от оккупационных войск Ровнополя показывает, что украинские силы усиливают давление и контрнаступательные действия.

"Конечно, что бои за Ровнополь шли несколько дней. Фактически с начала контрнаступательных действий на Бердянском направлении это происходило. И это в конечном итоге достижение наших Сил обороны с чем их и можно поздравить", - говорит Мусиенко.

Он отметил, что враг, не удержав этот плацдарм, в этом случае фактически был вынужден отступить, убегать. Теперь у наших защитников есть возможности продолжать наступательные действия дальше.

"Кроме того, я хотел бы отметить, что наряду с этим есть информация о наступательных действиях наших войск на левом берегу Херсонщины уже. И это тоже очень важно. Потому что таким образом Силы обороны наступают по нескольким направлениям. И самое важное - задействуют фланги. Вот это очень важно", - обратил внимание собеседник.

От чего зависит дальнейшее движение Сил обороны

По мнению эксперта, это в дальнейшем открывает для нас перспективы по дальнейшему движению.

"Однако враг тоже продолжает сопротивляться. Поэтому рассчитывать, что это (освобождение населенных пунктов - ред.) будет очень быстро не стоит. Хотя, учитывая то, что наши силы начали фланговые операции, надеюсь, что это движение может ускориться", - говорит Мусиенко.

Эксперт обратил внимание: очень многое зависит от того, как мы используем ситуацию, и как будут развиваться наши наступательные действия по всем направлениям. Самое главное - это по флангам Бахмута (где наши силы ведут контрнаступательные действия), операция на левобережье Херсонщины (потенциально с правого на левый берег).

"Это будет расшатывать линию обороны врага. Но пока тенденция к тому, чтобы враг очень быстро отступал, скажем, нет. Нужно отжимать их боями. Но не исключено, что это появится в будущем в случае дальнейших успешных действий по этим направлениям. Но пока бои будут продолжаться", - добавляет Мусиенко.

Где находится Ровнополь

Отметим, что об освобождении Ровнополя от оккупантов сегодня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.

Само село и его окрестности расположены между двумя территориями в Запорожской и Донецкой областях, освобожденными украинскими бойцами в этом месяце. Если быть точнее, то между недавно деоккупированными Новодаровкой и Макаровкой.

Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении

Фото: украинские военные вернули под свой контроль Ровнополь (deepstatemap.live)

Добавим, что после сообщения Маляр защитники из 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали видео из освобожденного Ровнополя.

"Сегодня 25 июня 2023 года бойцами 2-го механизированного батальона 31 механизированной бригады был освобожден Ровнополь. Орки убегают, мы идем вперед. Слава Украине", - рассказал на видео один из украинских военнослужащих.

Контрнаступление Сил обороны продолжается

Напомним, что по свежим сводкам, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. В частности, на юге с момента начала наступления освобожденная площадь составляет 130 кв.

Бойцы продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За неделю была увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км, в целом с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

Кроме того, наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км.

Недавно об успехах украинских бойцов сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что нашим защитникам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

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