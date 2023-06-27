Звільнення Рівнополя та реакція світу на бунт Пригожина: новини за 26 червня

Українські військові звільнили від окупантів Рівнопіль Донецької області. А президент США Джо Байден прокоментував бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії.

Детальніше про те, що сталося у понеділок, 26 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Українські військові змогли просунутись на 1,5 кілометра на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів.

Британські далекобійні ракети Storm Shadow вже вплинули на перебіг бойових дій в Україні. За словами глави Міноборони Британії, Storm Shadow "значно вплинули" на перебіг війни.

Росіяни зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках у Донецькій області. А українські військові пункт управління окупантів та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Нікополь з важкої артилерії. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще один - отримав поранення.

Російські війська також обстріляли Білозерку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна жінка.

Данія розпочала навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До того ж, країна планує замінити свої літаки F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося.

Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Бунт Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин домовився з білоруським диктатором Олександром Лукашенком припинити свою спробу державного перевороту в Росії.

Пізніше стало відомо, що в Осиповичському районі вже нібито почали будувати табір для "вагнерівців".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає що бунт ватажка ПВК "Вагнера" у Росії був реальним, проте фактично він зробив це невдало. В результаті цього свої позиції посилив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Президент США Джо Байден прокоментував бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, наголосивши, що Сполучені Штати та їхні союзники не причетні до заколоту у Росії.

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії почала уважніше стежити за ситуацією на кордоні з Росією після спроби засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина влаштувати збройний заколот у країні.

Деокупація Рівнополя

У Міністерстві оборони України підтвердили, що наші захисники змогли звільнити від росіян Рівнопіль Донецької області.

Активні дії бійців ЗСУ на фронті продовжуються з початку червня. Їм за два тижні вдалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що така втрата територій може призвести до непоправної деморалізації в лавах ворога. Солдати РФ можуть перестати виконувати накази командування.

Пізніше представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що українським захисникам довелося подолати мінні загородження окупантів для звільнення села Рівнополя.

Про важливість звільнення Рівнополя та чого чекати далі від наших бійців - в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Українські військові показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області. Населений пункт був звільнений 25 червня.

Зеленський відвідав українських бійців на передовій

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на сході.

Президент разом із командувачем Сухопутних військ Олександром Сирський прибули на позиції оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Суд оголосив вирок у справі про вбивство Гандзюк

У Києві суд виніс вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані отримали по 10 років позбавлення волі.

Голову Тернопільської облради затримали на хабарі

Працівники НАБУ затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще двох чиновників ВЦА. Їх підозрюють у хабарництві.

Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

За результатами вжитих заходів слід поінформувати Апарат РНБО до 30 червня.