ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 26 июня 2023 13:25
ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области Фото: ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны вернули под свой контроль село Ровнополь, расположенное в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.

Для справки

Ровнополь - село в Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

ВСУ освободили еще одно село в Донецкой областиВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области (на карте пока изменения не внесены/deepstatemap.live)

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в Украине. Ровнополь стал девятым населенным пунктом, который удалось освободить ВСУ с начала контрнаступления. В этот список также вошли: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Кроме того, 24 июня стало известно, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

По итогам последней недели ВСУ продолжают продвигаться на востоке, в частности, удалось преодолеть от 1 до 2 км на каждом из направлений. На юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 кв. км территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО