ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области
Украинские силы обороны вернули под свой контроль село Ровнополь, расположенное в Волновахском районе Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.
"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.
Для справки
Ровнополь - село в Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.
ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области (на карте пока изменения не внесены/deepstatemap.live)
Контрнаступление ВСУ
Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в Украине. Ровнополь стал девятым населенным пунктом, который удалось освободить ВСУ с начала контрнаступления. В этот список также вошли: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Кроме того, 24 июня стало известно, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.
По итогам последней недели ВСУ продолжают продвигаться на востоке, в частности, удалось преодолеть от 1 до 2 км на каждом из направлений. На юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 кв. км территории.
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