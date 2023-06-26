ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии, есть жертвы

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 16:36
Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии, есть жертвы Фото: Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Оккупанты попали по частному предприятию Никополя.

"Убили двух его работников - 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", - написал Лысак.

Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В предприятии в результате российского обстрела есть разрушения. Последствия атаки уточняются.

Фото: Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Под вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Напомним, что 19 июня российские военные обстреляли Никополь. Тогда в результате вражеской атаки был ранен один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО