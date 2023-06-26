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Байден высказался о бунте Пригожина, обсуждал это с Зеленским

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США, Понедельник 26 июня 2023 20:44
Байден высказался о бунте Пригожина, обсуждал это с Зеленским Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден прокомментировал бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, подчеркнув, что Соединенные Штаты и их союзники не причастны к мятежу в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Байден сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что у них все общее понимание событий в России.

Он отметил, что союзники согласились с тем, что "Путину не следует давать никакого повода обвинить в мятеже Запад или НАТО".

"Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы", - подчеркнул Байден.

По его словам, США "будут продолжать оценивать последствия", но "все еще слишком рано делать окончательный вывод относительно того, куда это идет".

Президент США отметил, что был в тесном контакте со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я сказал ему, что вне зависимости от того, что произойдет в России, мы, Соединенные Штаты, будем продолжать поддерживать оборону Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Байден.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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