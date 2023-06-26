В Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку" .

Журналисты подтвердили строительство лагеря на 8 тысяч бойцов в Осиповичах Могилевской области. Населенный пункт находится в 200 км от границы с Украиной.

По словам собеседника издания в лесничестве области, лагерей будет несколько.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить - ред.), - сказал собеседник, добавив, что площадь лагеря составит 24 тысячи кв. м. Он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Источник издания, близкий к руководству Могилевской области подтвердил, что властям дали указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников ЧВК.

Так, одна из родственниц ссылаясь на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове подразделения группы направят в Беларусь. Еще одна собеседница рассказала, что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил, что скорее всего, отправится в Беларусь, но больше не выходил на связь.

Также трое участников чатов родственников сообщили, что получали похожие сообщения от близких, но не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник к этому часу находится "под Ростовом".

Переворот в России

На выходных владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу наемников и начал поход на Москву.

Вояки пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

После этого в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь. Туда же должна была последовать и часть наемников. При этом в украинской разведке сообщают, что на данный момент нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.

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