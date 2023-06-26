Бунт Пригожина. Эксперт рассказал, как Шойгу усилил свои позиции

Бунт главаря ЧВК "Вагнера" в России был реальным, однако фактически он сделал это неудачно. В результате этого свои позиции усилил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отмечает, что бунт Пригожина был реальным, а не постановочным. По его словам, Пригожин давно готовился к этому и хотел быть одним из ведущих игроков, которые занимают главные позиции, а удар по его лагерю под Ростовом стал поводом ответить Минобороны, которое хотело прибрать ЧВК к своим рукам.

"И он пошел, сделал это неудачно, фактически в последний момент испугался, не почувствовал серьезности момента и проиграл. Я думаю, он навсегда потерял уникальный шанс свергнуть Путина", - сказал Мусиенко.

Отмечается, что российские власти повели себя лучше, чем могло показаться. Они не обостряли военное противостояние, потому что гражданская война может обескровить их армию, и, к сожалению, события развернулись не по желаемому для Украины сценарию.

Как именно Шойгу усилил свои позиции

Мусиенко считает, что глава Минобороны РФ избавился от постоянно кричащего раздражителя. По его словам, теперь если Пригожин и будет кричать, никто к его словам не будет относиться серьезно, потому что он лузер.

"Во-вторых, "вагнеровцы" должны подписать контракты с Минобороны, и Шойгу в отместку сможет делать с ними все, что захочет", - считает эксперт.

Мусиенко добавил, что Шойгу и в дальнейшем будет усиливаться, создавая свою армию. Также или он, или Запад выходит с ним на контакт и очевидно, что министр обороны РФ получает свои выгоды. Эксперт пояснил, если его не отправят в отставку, это лишь подтвердит эту версию.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницу РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, – читайте в материале РБК-Украина.