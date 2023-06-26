Как происходила деоккупация Ровнополя: в ВСУ раскрыли детали

Украинским защитникам пришлось преодолеть минные заграждения оккупантов для того, чтобы освободить село Ровнополь в Донецкой области.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация", - рассказал Шершень.

Он уточнил, что сейчас в населенном пункте происходят стабилизационные мероприятия.

При этом, по словам Шершня, в Ровнополе не оставалось ни одного мирного жителя, поскольку это село было полностью разрушено.

Освобождение Ровнополя

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Украины подтвердили, что наши защитники смогли освободить от россиян Ровнополь Донецкой области.

Активные действия бойцов ВСУ на фронте продолжаются с начала июня. Им за две недели удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что такая потеря территорий может привести к непоправимой деморализации в рядах врага. Солдаты РФ могут перестать выполнять приказы командования.