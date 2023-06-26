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Министр обороны Британии о Storm Shadow: значительно повлияли на ход войны в Украине

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 18:54
Министр обороны Британии о Storm Shadow: значительно повлияли на ход войны в Украине Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow уже повлияли на ход боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы Миноборони Британии, Storm Shadow оказали "значительное влияние" на ход войны.

При этом Уоллес подчеркнул, что такое вооружение было "почти безошибочным" во время атак на российскую логистику.

Storm Shadow для Украины

Напомним, 11 мая Уоллес заявил, что его страна передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут бить по целям на расстоянии более 250 километров. Их запуск осуществляется при помощи авиации.

Уже через неделю министр обороны Британии рассказал, что бойцы ВСУ начали использовать такие ракеты для уничтожения россиян.

После заявлений о поставках подобного вооружения все чаще появляется информация об ударах по объектам россиян на временно оккупированных территориях.

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