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Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь Донецкой области

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Донбасс, Понедельник 26 июня 2023 14:28
Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь Донецкой области Фото: ВСУ показали видео из освобожденного села Ровнополь Донецкой области 26 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали кадры из освобожденного села Ровнополь Донецкой области. Населенный пункт был освобожден 25 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 31-й отдельной механизированной бригады.

"Сегодня 25 июня 2023 года бойцами 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады был освобожден поселок Ровнополь", - говорят военные на видео.

По словам бойцов, "оккупанты убегают, а мы идем вперед".

Освобождение Ровнополя Донецкой области

Об освобождении Ровнополя Донецкой области сообщила 26 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Этот населенный пункт стал 9 освобожденным селом с начала контрнаступления украинских сил обороны, которое длится уже третью неделю.

До этого ВСУ вернули под свой контроль Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Это села, расположенные на территории Донецкой и Запорожской областей.

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