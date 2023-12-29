Обращение Шмыгаля о финансировании и освобождение заложников в Одессе: новости за 28 декабря

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на фоне возможной задержки финансовой помощи для государства обратился к международным донорам и попросил о встрече. А в Одессе правоохранители проводили спецоперацию из-за мужчины, захватившего в заложники женщину и ребенка в многоэтажке.

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Не можем ждать до марта. Шмыгаль обратился к донорам по финансированию

Премьер-министр Денис Шмигаль обратился к международным донорам и попросил их о встрече, сообщило Bloomberg. Это связано с возможной задержкой финансовой помощи Украине.

Как пишет издание, в письме к координационной группе, которая контролирует средства, Шмыгаль заявил, что Украине финансирование нужно уже в следующем месяце. Оно должно быть направлено на нужды основного бюджета Украины.

Отметим, что на днях Министерство финансов Украины заявило, что потребности в финансировании на 2024 год составляют 37,3 млрд долларов после получения более 42 млрд долларов внешней помощи в 2023 году.

В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком. Полиция провела спецоперацию

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину с 13-летним ребёнком в многоэтажном доме. Полицейским пришлось проводить спецоперацию, а жителей подъезда эвакуировали. Как проинформировали в Силах обороны юга Украины, вооруженный пистолетом военный пытался покончить с собой - он закрылся в квартире со своей знакомой и ее ребенком.

"В целях обеспечения безопасности женщины и ребенка, недопущения совершения самоубийства самим военным, дверь была открыта принудительно", - сообщили в Силах обороны.

Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребенок не пострадали. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

Если Запад прекратит помощь: на пенсии есть деньги, на индексацию может не хватить, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Но на базовую пенсию хватит средств.

Министр успокоила всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту. По ее словам, львиная доля бюджета ПФУ формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, обеспечиваемых украинскими плательщиками.

В Киевской области развертывают новые блокпосты и будут проверять общественные места

В Киевской ОВА сообщили, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в области усиливаются контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности в области. В Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей, а именно: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

В ОВА отметили, что такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и админ. правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек.

США предложили G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов, - FT

США предлагают странам G7 конфисковать в пользу Украины 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. По информации Financial Times, союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.

При этом Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые "оговорки" и "необходимость тщательно оценить законность конфискации активов". Как отмечает FT, несколько европейских министров также призвали сохранять секретность.

Законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Военные обратились с важной просьбой

По словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Но он призвал военнообязанных обновить данные в ТЦК, если они этого еще не сделали.

"Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", - заявил он.

В Турции произошло массовое ДТП: среди пострадавших две украинки

В черноморском регионе Турции произошло массовое ДТП из-за столкновения легковушки и грузовика, а впоследствии в аварию попали и другие транспортные средства. В результате погибли 10 человек, еще 59 получили ранения.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, в результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Он отметил, что угроз их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы

По информации Сил обороны юга, балкер под флагом Панамы в Черном море направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, но наткнулся на российскую мину. В результате подрыва гражданское судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения.

Зеленский обсудил "формулу мира" с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский 28 декабря провел разговор с Папой Римским Франциском. Глава государства поблагодарил руководителя Ватикана за поздравление для Украины и украинцев с Рождеством и обсудил с понтификом совместную работу по "формуле мира".

Зеленский назначил двух глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух новых глав областной администрации.

В указах №858/2023 и №857/2023 указано, что руководителями Ровенской и Донецкой ОГА назначены Александр Коваль и Вадим Филашкин соответственно.

Россияне планируют подготовить ДРГ для провокаций на юге Украины, - ГУР

Российские оккупанты намерены подготовить диверсионные группы для проведения атак и провокаций на юге Украины. Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны, это один из планов врага на 2024 год.

В разведке также рассказали, что россияне усиливают боеспособность своих штурмовых подразделений, сгоняя мужчин с оккупированных территорий Украины.

Названы вероятные подозреваемые в расстреле украинских военнопленных под Работино

Как сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, к расстрелу трех украинских военных под Работино (Запорожская область) могут быть причастны военные из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Она известна как "Псковская десантная дивизия", отличившаяся своими военными преступлениями в Украине, в частности, во время оккупации части территории Киевской области.

В Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ также рассказали, что российские захватчики расстреляли под Работино бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ, попавших в плен.

Подрыв Каховской ГЭС: на оккупированной РФ территории погибли по меньшей мере сотни человек, - AP

Согласно данным агентства Associated Press после проведения расследования, количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС насчитывает по меньшей мере сотни в одних только оккупированных Олешках Херсонской области.

При этом отмечается, что точное количество жертв нельзя будет установить даже после освобождения. Также AP отмечает, что российские оккупационные "власти" взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти.