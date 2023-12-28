Россияне обстреляли Волчанск: загорелся автомобиль, есть погибшая и раненая
Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 28 декабря. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна ранена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Около 10 часов произошел вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице", - рассказал он.
Также, по его словам, на месте оказывают медицинскую помощь 63-летней местной жительнице.
Обстрелы Волчанска
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск. Например, 19 октября оккупанты ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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