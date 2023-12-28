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Захват заложников в Одессе. В ВСУ рассказали подробности инцидента

Одесса, Четверг 28 декабря 2023 18:13
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Захват заложников в Одессе. В ВСУ рассказали подробности инцидента Архивное фото: В ВСУ рассказали подробности захвата заложников в Одессе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня, 28 декабря, вооруженный военный пытался покончить с собой. При этом он закрылся в квартире со своей знакомой и ее ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок", - говорится в заявлении.

Отмечается, что при попытке пообщаться, мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью.

Заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, офицеры воинской части вызвали полицию.

Военного доставили в госпиталь

"С целью обеспечения безопасности женщины и ребенка, недопущения совершения самоубийства самим военным, дверь была открыта принудительно", - сообщили в Силах обороны.

Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребенок не повреждены. Продолжается разбор и изучение всех обстоятельств.

Что этому предшествовало

Сегодня сообщалось, что мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Полицейским пришлось проводить спецоперацию.

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