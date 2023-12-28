Подрыв Каховской ГЭС: на оккупированной РФ территории погибли по меньшей мере сотни человек, - AP
Во время наводнения после подрыва захватчиками Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории погибли по меньшей мере сотни человек. Подконтрольные стране-агрессору оккупационные власти значительно и намеренно занижали число жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Стоит отметить, сама же Россия заявляла, что на подконтрольной ей территории после подрыва дамбы Каховской ГЭС утонули 59 человек.
Расследование AP показало, что количество погибших составляет по меньшей мере сотни в одних только оккупированных Олешках Херсонской области. В то время город был одним из самых густонаселенных в пострадавших от наводнения районах с около 16 тысячами жителей.
Журналисты отмечают, что точное количество погибших в Олешках и вообще в регионе может никогда не стать известным, даже когда украинские войска вернут территорию и смогут провести расследование на месте.
Агентство подчеркивает, что российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела людей, в отношении которых не было заявления от родственников, и не разрешали местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, когда они игнорировали приказы.
Для расследования AP пообщалось, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках и одним волонтером, которая прятала тела и сказала, что позже ей угрожала российская полиция. А также с двумя информаторами, которые передавали разведданные из этого района украинской стороне.
Российские же власти не ответили на просьбу журналистов о комментарии.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.
По данным Национального банка Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.
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