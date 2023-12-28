Подрыв Каховской ГЭС: на оккупированной РФ территории погибли по меньшей мере сотни человек, - AP

Во время наводнения после подрыва захватчиками Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории погибли по меньшей мере сотни человек. Подконтрольные стране-агрессору оккупационные власти значительно и намеренно занижали число жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Стоит отметить, сама же Россия заявляла, что на подконтрольной ей территории после подрыва дамбы Каховской ГЭС утонули 59 человек.

Расследование AP показало, что количество погибших составляет по меньшей мере сотни в одних только оккупированных Олешках Херсонской области. В то время город был одним из самых густонаселенных в пострадавших от наводнения районах с около 16 тысячами жителей.

Журналисты отмечают, что точное количество погибших в Олешках и вообще в регионе может никогда не стать известным, даже когда украинские войска вернут территорию и смогут провести расследование на месте.

Агентство подчеркивает, что российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела людей, в отношении которых не было заявления от родственников, и не разрешали местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, когда они игнорировали приказы.

Для расследования AP пообщалось, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках и одним волонтером, которая прятала тела и сказала, что позже ей угрожала российская полиция. А также с двумя информаторами, которые передавали разведданные из этого района украинской стороне.

Российские же власти не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным Национального банка Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.