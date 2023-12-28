ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обломок дрона "Шахед" попал в жилой дом в Одессе, возник пожар

Одесса, Четверг 28 декабря 2023 23:51
UA EN RU
Обломок дрона "Шахед" попал в жилой дом в Одессе, возник пожар Фото: в Одессе российский ударный дрон влетел в дом, возник пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе во время воздушной тревоги российский ударный дрон типа Shahed попал в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются", - отмечается в сообщении.

Также попадание и пожар подтвердили в Силах обороны Юга Украины.

"В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, которого враг направил через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Соответствующие службы работают с риском для жизни для спасения людей", - отмечается в сообщении.

Российские обстрелы Украины

Напомним, вечером в четверг, 28 декабря, российские захватчики в очередной раз атакуют Украину дронами типа "Шахед" на юге и востоке страны.

Также россияне обстреляли восемь общин в Сумской области, есть раненая женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году