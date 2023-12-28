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Россияне планируют подготовить ДРГ для проведения провокаций на юге Украины, - ГУР

Украина, Четверг 28 декабря 2023 10:28
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Россияне планируют подготовить ДРГ для проведения провокаций на юге Украины, - ГУР Фото: россияне планируют подготовить ДРГ для проведения провокаций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне намерены подготовить диверсионные группы для проведения атак и провокаций на юге Украины. Это один из планов противника на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что московскому режиму не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море.

"...среди намерений россиян на 2024 год - подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", - сообщает ГУР.

Кроме того, разведка отмечает, что в России быстро заканчиваются лейтенанты, поэтому Москва ускоряет обучение младших офицеров и масштабирует его. По данным ГУР, прошедших ускоренную подготовку и получивших офицерское звание сразу отправляют на фронт.

Также россияне усиливают боеспособность своих штурмовых подразделений, сгоняя мужчин с оккупированных территорий Украины.

Уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск" в районе оккупированной Феодосии.

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара могли находиться дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был мощным.

"Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить украинским защитникам. Более подробно об успешной операции ВСУ - можно узнать в материале РБК-Украина.

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