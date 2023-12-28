Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"

Этой ночью во время отражения очередной воздушной атаки российских окупантов с применением ударных дронов типа "Шахед" силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины было уничтожено 7 БПЛА врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что в целом был зафиксирован запуск россиянами 8 дронов-камикадзе.

"В ночь на 28 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали восемь БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.

Также в ВС уточнили, что 7 беспилотников врага были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами в пределах трех областей, а именно в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 28 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА, в частности, в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

В регионах объявляли воздушную тревогу. Об отбое угрозы вражеских атак с применением "Шахедов" военные заявили около 04:20.

Также около одиннадцати вечера в среду в Запорожье раздались взрывы, сообщалось о работе ПВО и сбитии нескольких дронов противника.