РФ массированно ударила по Никопольскому району: есть погибший и раненый

Российская армия сегодня, 28 декабря, ударила по громаде Никопольского района. В результате вражеской атаки погиб парень и есть раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"Сегодня под ударом были села Покровской громады, что в Никопольском районе. Но большинство атак пришлось на райцентр", - говорится в заявлении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

Отмечается, что в городе погиб молодой парень и пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одна хозяйственная постройка уничтожена и 5 - разбиты. Разбито 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач. Задело и админздание", - добавил глава области.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.