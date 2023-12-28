Не можем ждать до марта. Шмыгаль обратился к донорам по финансированию, - Bloomberg
Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к международным донорам и попросил их встречи. Это связано с возможной задержкой финансовой помощи Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg.
Как пишет издание, в письме к координационной группе, которая контролирует средства, Шмыгаль заявил, что Украине финансирование нужно уже в следующем месяце. Он должен быть направлен на нужды основного бюджета Украины.
"Для поддержки макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", - говорится в письме.
Шмыгаль считает, что пока не целесообразно вести дискуссию по проектам восстановления и реконструкции в стране, ведь Украина борется за выживание.
"Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", – заявил Шмыгаль.
Отметим, что на днях Министерство финансов Украины заявило, что потребности в финансировании на 2024 год составляют 37,3 млрд долларов после получения более 42 млрд долларов внешней помощи в 2023 году.
По словам Шмыгаля, доноры должны провести встречу в январе перед запланированной встречей в следующем месяце.
Проблемы с помощью
Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.
Со временем Свириденко в своем Facebook попыталась уточнить свое заявление для иностранной печати. В частности, она сказала, что риск задержек есть в долгосрочной перспективе, а к началу 2024 года у правительства есть план "Б", однако не уточнила, в чем оно заключается.
Индексация пенсий
В сентябре Минфин в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2024 г. заявлял, что "предусмотренный объем расходов на пенсионное обеспечение позволит профинансировать выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, а также осуществить ежегодную индексацию пенсий. ".
Министерство социальной политики предлагало провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней заработной платы. О них можно будет говорить в начале 2024 г. после поступления статистических данных за 2023 год.
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