В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы

В Черном море произошел подрыв на российской морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели", - рассказали военные.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт.

"При осмотре судна и опросе капитан были обнаружены два моряка, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное", - добавили в Силах обороны юга.

В настоящее время у судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

ЧП с кораблями в Черном море

Отметим, что подобные случаи в последнее время не редкость. Например, в октябре возле побережья Румынии в Черном море на мине подорвалось грузовое судно под флагом Турции. В результате инцидента корабль получил незначительные повреждения, экипаж не пострадал.

Кроме того, в начале ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Один моряк погиб, еще четверо получили ранения.