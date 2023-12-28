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В Киевской области разворачивают новые блокпосты и будут проверять общественные места

Киев, Четверг 28 декабря 2023 08:57
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В Киевской области разворачивают новые блокпосты и будут проверять общественные места Фото: в Киевской области разворачивают новые блокпосты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция и военные усиливают проверки в общественных местах в Киевской области. В регионе разворачивают дополнительные блокпосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

В Киевской с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные меры и меры по безопасности. Такое решение было принято на совете обороны области.

К ним будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины, полиции, Нацгвардии и бойцы 114 отдельной бригады терробороны.

В Киевской области станет больше блокпостов. Полиция и военные будут проверять общественные места: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

"Такая работа также будет способствовать розыскным мерам. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек", - объясняет ОВА.

Киевская ОВА призывает с пониманием относиться к мерам по безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. При себе нужно обязательно иметь документы, удостоверяющие личность.

Проверки в Киеве

Напомним, похожие меры по безопасности, которые анонсировали в Киевской области, ранее проводились в столице. Так, с 25 по 28 декабря в Киеве военные и полиция проводили обучения по безопасности.

В частности, в столице разворачивали блокпосты, инженерные заграждения, проверяли автомобили, документы и т.д.

Однако в Киевской городской военной администрации отмечали, что не проинформированы о случаях, когда на временных блокпостах выдавали повестки.

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Служба безопасности Украины Нацгвардия Киевская область полиция
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