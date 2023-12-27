В оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму сегодня поздно вечером, 27 декабря, прозвучала серия взрывов. Предварительно это произошло в районе бухты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram -канал оккупационного гауляйтера Севастополя Михаила Развозжаева.

Как пишут в крымских Телеграмм-каналах, речь идет о как минимум четырех взрывах, которые были слышны в Севастополе.

В то же время, как отмечает "Крымский ветер", взрывов было пять.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА".

Также в сети рассказывают о работе сил и средств противовоздушных обороны российских захватчиков.

Между тем, представитель оккупационной "администрации" Севастополя утверждает, что произошла атака беспилотника. По словам Развозжаева, силами ПВО вроде бы был сбит один дрон. Относительно других звуков взрывов в городе он ничего не поясняет.

Также гауляйтер пишет в своем ТГ-канале, что в результате происшествия повреждений инфраструктуры в Севастополе вроде бы нет.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", - говорится в его публикации.

Взрывы в Крыму

Отметим, что в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Силы обороны Украины уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, напомним, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Также сообщалось, что 24 декабря в Севастополе утром прогремел мощный взрыв . По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Кроме того, 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населённого пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ.