Украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки: карты ISW

Позиционные бои ВСУ с российскими войсками происходили к северо-востоку и юго-востоку от Купянска в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Украинские войска продолжают удерживать позиции возле Крынков и участвуют во встречных боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска 27 декабря продвинулись в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои происходили к северо-востоку и юго-востоку от Купянска в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а также к западу и юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

Сотрудники ISW выяснили, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Бахмута и 27 декабря продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 27 декабря, показывает, что российские войска продвинулись ближе к восточной окраине Спорного (к северо-востоку от Бахмута).

27 декабря российские войска продвинулись в районе Бахмута и продолжили позиционные бои с украинскими войсками.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского и в направлении Часового Яра, и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

В институте выяснили, что украинские войска недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные бои с российскими войсками. Видео с геолокацией, опубликованное 26 декабря, показывает, что украинские войска продвинулись дальше вглубь террикона к западу от Горловки.

Российские войска недавно продвинулись к северу от Авдеевки и 27 декабря продолжили позиционные бои с украинскими войсками. Видео с геолокацией, опубликованное 26 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Степового (к северу от Авдеевки).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Авдеевской свалки (к северо-востоку от Авдеевки).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Новокалиново и Новобахмутовки;

к северу от Авдеевки в районе Степового;

возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;

возле промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Северного, Первомайского и Невельского.

27 декабря российские войска, вероятно, продолжили укреплять контроль над Марьинкой (к западу от Донецка) и недавно добились успехов к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 27 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Кадры, на которых российский военный блогер свободно гуляет по Марьинке, опубликованные 27 декабря, дополнительно указывают на то, что российские войска контролируют большую часть, если не всю Марьинку.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили в районе Марьинки, Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

Генеральный штаб Украины сообщил, что 27 декабря российские войска не проводили наступательных операций в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Украинские войска недавно потеряли позиции вокруг Работино, вероятно, после того, как отошли на более удобные рубежи обороны возле Работино на зиму.

Видео с геолокацией, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска восстановили ранее утраченные позиции к западу от Вербового (к востоку от Работино).

Сообщается, что российские войска атаковали близ Работино, к северо-востоку от Работино близ Новопокровки и к западу от Вербового.

По словам ISW, недавно российские войска добились незначительных территориальных завоеваний на левом берегу Днепра в оккупированной Херсонской области.

Видео с геолокацией, опубликованное 26 декабря, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Крынков на восточном берегу и к северу от Белогрудово (9,5 км к юго-западу от Херсона).

Украинские войска продолжают удерживать позиции возле Крынков и участвуют во встречных боях.