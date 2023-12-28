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Если Запад прекратит помощь: на пенсии деньги есть, на индексацию может не хватить

Украина, Четверг 28 декабря 2023 12:58
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Если Запад прекратит помощь: на пенсии деньги есть, на индексацию может не хватить Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (facebook.com.pressclublviv)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Но на базовую пенсию денег хватит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович во время телемарафона.

Министр успокоила всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту. По ее словам, львиная доля бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которіе обеспечиваются украинскими плательщиками.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем", - сказала она.

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