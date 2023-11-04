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В Херсонской области пограничники эффектно уничтожили авто оккупантов: видео

Херсонская область, Суббота 04 ноября 2023 12:58
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В Херсонской области пограничники эффектно уничтожили авто оккупантов: видео Фото: пограничники эффектно уничтожили авто оккупантов на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили автомобили российских захватчиков в Херсонской области. Защитники показали, как "отминусовали" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

На Херсонском направлении аэроразведка бойцов пограничной службы обнаружила автомобиль россиян. Защитники ударили по машине дронами.

"Точные попадания два дрона-камикадзе технику оккупантов уничтожили", - говорится в сообщении.

Потери российской армии

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 304 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 830 россиян.

Также напомним, недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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