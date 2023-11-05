ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ "Поле-21" на Таврическом направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского .

"Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации", - пишет Тарнавский.

Что известно о "Поле-21"?

"Поле-21" является российской станцией РЭБ, которую еще называют "куполом против дронов". Систему построили в 2016 году. Она была предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Комплекс способен создавать помехи и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Согласно данным россиян, дальность работы вышеупомянутой РЭБ составляет 60 километров. В то же время разведка Украины утверждает о 25 километрах.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 990 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 305 090 единиц личного состава.