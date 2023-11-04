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Взрывы в Керчи. ВСУ повредили судостроительный завод "Залив"

Украина, Суббота 04 ноября 2023 20:46
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Взрывы в Керчи. ВСУ повредили судостроительный завод "Залив" Фото: в Керчи раздались взрывы (скриншот видео)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины сегодня, 4 ноября, повредили судостроительный завод "Залив" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", - сообщили военные.

Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. С 2020 года завод "Залив" начал строительство авианосных кораблей для ВМФ России.

Взрывы в Керчи. ВСУ повредили судостроительный завод &quot;Залив&quot;

Удары по Крыму

Напомним, сегодня, 4 ноября, в Керчи прогремели взрывы, оккупанты взвыли, что якобы работала ПВО.

Кроме того, в конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

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