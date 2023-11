Аэропорт Гамбурга закрыли из-за вооруженного мужчины. У него в заложниках дети

Мужчина был замечен на своем автомобиле Audi перед терминалом 1. Затем он скрылся, через несколько минут прорвался на автомобиле через барьер безопасности и выехал на взлетно-посадочную полосу.

По данным издания, в машине мужчина удерживает двух детей. Незадолго до того, как стрелок был замечен сотрудниками службы безопасности аэропорта, его жена вызвала полицию и предупредила по экстренному телефону, что ее муж мчится в аэропорт с детьми.

Кроме того, мужчина устроил несколько пожаров в районе аэропорта. Он несколько раз выстрелил из своего автомобиля и засел с детьми в Audi.

Издание сообщает, что авиасообщение в Гамбурге полностью отменено. Все входы в терминалы закрыты. На месте работают правоохранители.

Hamburg airport is closed due to an unknown armed man, reports Bild.



A high alert regime has been declared at the airport. pic.twitter.com/Gwm9qvanLz