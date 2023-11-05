Зеленский назвал условие для ускорения контрнаступления ВСУ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC News.

"Мы не имеем достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление - ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", - заявил он.

Зеленский добавил, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.

"Наш топ-1 запрос к партнерам - это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с (президентом США Джо, - ред.) Байденом - не давать ПВО (из-за дефицита, - ред.), а изготавливать вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.

Президент призвал партнеров дать Украине ПВО на зиму.

"Наш месседж миру, США, Европе, Азии дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины

Этим летом украинские защитники перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска. Удалось уволить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал Залужный The Economist - читайте в нашем материале.

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