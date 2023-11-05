ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ

Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

По его словам, атаки дронов ВСУ "доставят немало проблем" России в ближайшие несколько месяцев. Сообщается, что под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России.

Он также отметил, что Украина этими ударами намерена закрепить "значительные успехи" последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.

Удары дронов по России

В 2023 году участилось количество атак ряда регионов РФ ударными беспилотниками. Под ударом оказывались разные регионы России, в том числе и Москва. При этом в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.