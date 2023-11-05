В Израиле министр оскандалился заявлением о ядерке, премьер его отстранил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Ультраправый министр в интервью заявил, что ядерный удар по Газе стал бы "одной из возможностей". Когда ему напомнили, что в Секторе Газа находится около 240 заложников, он добавил, что на войне есть жертвы.

"Я молюсь и надеюсь на их возвращение, но война имеет свою цену. Почему жизнь похищенных, освобождение которых я очень хочу, важнее жизни солдат и людей, которых потом убьют", - сказал Элиаху.

Также он заявил, что Сектору Газа не нужно оказывать гуманитарную помощь, потому что "мы бы не передали нацистам гуманитарную помощь".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро отверг заявление Элиаху о возможности ядерного удара по Сектору Газа.

"Слова Амихая Элияха оторваны от реальности... Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред непричастным людям, и мы будем продолжать это делать до победы", - сказал он.

На фоне конфликта Нетаньяху отстранил министра от заседаний правительства Израиля.

Что происходит в Секторе Газа

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем ЦАХАЛ наносит удары, уничтожают объекты ХАМАС на территории Газы и в подземельях, которые используют боевики.