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ВСУ уничтожили еще 830 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 04 ноября 2023 08:15
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ВСУ уничтожили еще 830 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 ноября, украинские военные ликвидировали еще 830 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 304 100 (+830) человек ликвидировано;
  • танков - 5276 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9939 (+38) ед.;
  • артиллерийских систем - 7363 (+35) ед.;
  • РСЗО - 861 (+7) ед.;
  • средства ПВО - 568 (+2) ед.;
  • самолетов - 322 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+39) ед.;
  • крылатые ракеты - 1551 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед.;
  • специальная техника - 1038 (+4) ед.

ВСУ уничтожили еще 830 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 04.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины уничтожили десятки единиц российской бронетехники во время ударов по врагу у Угледара. В частности, воины совершили наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлении и держат оборону, а также наносят оккупантам значительные потери в районе Авдеевки.

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