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Было громко. Во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы

Воскресенье 05 ноября 2023 00:50
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Было громко. Во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы Фото: во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы поздно вечером вчера, 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В местных пабликах заявили, что вечером "было громко". Также пишут о "прилете", предварительно в гостиницу "Цитадель". Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.

Взрывы в Скадовске

Скадовск Херсонской области был оккупирован российскими захватчиками в первые дни полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В Скадовске под оккупацией взрывы - не редкость. Они являются следствием, в частности, ударов Сил обороны Украины по военным целям, складам БК, скоплению техники россиян. Украинским военным в этом способствуют представители местного подполья.

Напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Скадовске в июле. А также ранее в конце августа российские оккупанты жаловались на "атаку беспилотников" недалеко от этого города.

Также 17 октября сообщали о взрывах. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко позже заявил, что было поражено расположение офицерского состава российских войск в частном секторе.

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