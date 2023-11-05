Было громко. Во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В местных пабликах заявили, что вечером "было громко". Также пишут о "прилете", предварительно в гостиницу "Цитадель". Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.

Взрывы в Скадовске

Скадовск Херсонской области был оккупирован российскими захватчиками в первые дни полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В Скадовске под оккупацией взрывы - не редкость. Они являются следствием, в частности, ударов Сил обороны Украины по военным целям, складам БК, скоплению техники россиян. Украинским военным в этом способствуют представители местного подполья.

Напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Скадовске в июле. А также ранее в конце августа российские оккупанты жаловались на "атаку беспилотников" недалеко от этого города.

Также 17 октября сообщали о взрывах. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко позже заявил, что было поражено расположение офицерского состава российских войск в частном секторе.