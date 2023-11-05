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В Харькове умер доброволец из Польши. Он воевал в Авдеевке

Харьков, Воскресенье 05 ноября 2023 11:53
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В Харькове умер доброволец из Польши. Он воевал в Авдеевке Фото: в Харькове умер доброволец из Польши (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове умер польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший против оккупантов в Украине. Он попал в ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Известно, что две недели назад Беднарский попал в ДТП. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале.

О трагедии сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Она отметила, что собиралась перевезти добровольца в больницу в Киеве.

По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

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