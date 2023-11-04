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Взрывы в Керчи. Оккупанты говорят о сбитии ракет над доком, мог пострадать корабль РФ

Суббота 04 ноября 2023 17:56
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Взрывы в Керчи. Оккупанты говорят о сбитии ракет над доком, мог пострадать корабль РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Керчи прогремели взрывы в субботу вечером, 4 ноября. Оккупанты заявляют, что якобы работала ПВО.

Об этом заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - сообщил он, добавив, что пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт".

В частности, местные жители сообщают о задымлении в районе судостроительного завода "Залив".

Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.

Атаки Украины по РФ

В конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

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