Уничтожение трех самолетов РФ и новый командующий Сил логистики ВСУ: новости за 29 февраля

Война России против Украины: последние новости

ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток

Украинские военные 29 февраля сбили еще два самолета Су-34 оккупантов. В общей сложности россияне потеряли уже три самолета с начала этих суток.

"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожено еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!" - рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский поблагодарил военных за боевую работу. Уничтоженные истребители наносили удары управляемыми авиационными бомбами по позициям пехоты ВСУ на востоке.

"Поражение одного Су-34 произошло около 1:00. Еще двух, на Мариупольском и Авдеевском направлениях - в 9:00", - отметил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Им стал бригадный генерал Владимир Карпенко.

"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе №138/2024.

Предыдущим указом №137/2024 с этой должности уволен Гуляк Олег. Стоит заметить, что после назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ Гуляк еще некоторое время оставался в новой команде военного руководства.

В Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Джонсона

Республиканец Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы добиться принятия помощи Украине .

Издание отмечает, что это редкий разрыв с руководством Республиканской партии в Палате представителей, которое сопротивлялось проведению голосования по помощи Украине из-за сильной оппозиции со стороны правых.

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", - сказал Фицпатрик.

Фитцпатрик сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может привести к голосованию в Палате представителей, если она соберет 218 подписей. Такая петиция потребует поддержки со стороны небольшого количества республиканцев, если предположить, что она получит подписи большинства демократов в Палате представителей.

Этот маневр также требует определенного времени, а именно 30 дней, в течение которых Палата заседает, прежде чем ее можно будет поставить на голосование.

В Азовском море горел российский катер, у врага есть потери, - ГУР

В акватории Азовского моря вчера, 29 февраля, был пожар на одном из российских катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Известно о потерях в рядах оккупантов.

По информации разведки, пожар охватил ходовую рубку судна, после чего экипаж срочно запросил эвакуационную группу. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов.

"Враг понес потери в количестве пяти оккупантов", - отметили в ГУР.

Там добавили, что причины пожара и характер потерь врага все еще уточняется.

В Украине обновили приложение "Воздушная тревога": Игнат назвал отличие

В Украине обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

"Я не могу не известить людей о том, что появилась обновленная версия приложения "Воздушная тревога". Собственно специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками приложения удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь", - рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, если "забить" в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о "повышенной тревоге".

"Это когда уже входит в воздушное пространство объект определенный и там будет звучать дополнительная информация", - констатировал он.

Сейчас нужно приложение обновить до более новой версии, и можно уже получать эти оповещения, а дальше уже настроить приложение, как удобно. Но, как подчеркнул спикер, "не стоит на приложение рассчитывать как на панацею".

"Надо тоже смотреть на другие источники информации как наш Telegram-канал или WhatsApp, где мы ведем, надо тоже смотреть на эти уведомления", - предупредил он.

Юсов об ударе по россиянам в Еленовке: плановая работа и прекрасно отработанная операция

Удар наших военных по скоплению россиян в Еленовке Донецкой области был прекрасно отработанной операцией.

Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, это был не первый подобный удар. В частности он проанонсировал аналогичные операции в будущем.

"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация - и нанесен значительный удар по врагу", - пояснил Юсов.

Отвечая на вопрос, откуда разведка получает данные о скоплениях россиян, или же запланированных построениях, Юсова ответил, что это комбинированная история. По его словам, информация получается из нескольких источников, чтобы иметь возможность проверить, соответствует ли она действительности.

"Окопные" РЭБы, авто и не только. В Минобороны рассказали о новых разработках для ВСУ

На вооружении украинских войск появилось ещеоколо 60 новых образцов техники и других материалов. Речь идет об оружии украинского и иностранного производства.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что в феврале 2024 года было кодифицировано и допущено к эксплуатации 60 образцов вооружения, а в прошлом году - только 33.

По его словам, растет количество оружия именно украинского производства. Среди новых образцов техники есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, которые позволят эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.

Также на эксплуатацию допустили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

Также среди "новинок" технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для беспилотников.

Сырский на Донбассе: главная задача – удержать позиции и восстановить утраченное положение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь в Донбассе, назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед силами обороны Украины .

"Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли", - сказал он.

Конечно, как отметил генерал, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять резервы.

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями", - добавил Сырский.

В Китае объяснили, зачем отправляют посланника в Украину, ЕС и Россию

Китай отправляет спецпредставителя Ли Хуэя в Украину, страны ЕС и Россию для якобы подготовки к мирным переговорам.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что долгая война России против Украины "не соответствует общим интересам международного сообщества".

Пресс-секретарь МИД добавила, что Китай готов сотрудничать для прекращения "конфликта" и его политического урегулирования. При этом Мао Нин назвала войну "украинским кризисом".

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", - сказала пресс-секретарь МИД.