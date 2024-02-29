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Агитировали голосовать за присоединение к РФ: СБУ задержала предательниц Херсонской области

Украина, Четверг 29 февраля 2024 15:01
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Агитировали голосовать за присоединение к РФ: СБУ задержала предательниц Херсонской области Фото: СБУ задержала предательниц из Херсонской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали еще двух коллаборанток из Херсонской области. Они агитировали за присоединение к РФ и угрожали местным жителям за отказ конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума РФ, состоявшегося во время оккупации правобережья Херсонской области", - говорится в ведомстве.

После освобождения региона обе коллаборантки скрылись в других городах. Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в столичном хостеле.

Другая - оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске.

Агитировали за "референдум" и угрожали

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в Россию женщины проживали в Бериславском районе Херсонской области.

После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный "избирком".

В рядах псевдоучреждения предательницы обходили дворы и призывали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории к составу России.

В ходе таких "визитов" женщин сопровождали вооруженные боевики РФ.

В присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества.

За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное "вознаграждение" и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время общины.

Задержание и вероятный срок заключения

Обе женщины сообщены о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: задержание коллаборанток из Херсонской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Вчера мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.

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