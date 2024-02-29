Захватчики глушат связь на оккупированной территории: под особым вниманием Энергодар

На временно оккупированной территории россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах. Захватчики ставят своей целью таким образом скрыть свои военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Несмотря на заявления российской пропаганды, на самом деле оккупантам известны реалии, что они только захватчики и не пользуются поддержкой местных. Следовательно, враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщает Центр нацсопротивления, связь россияне массово глушат в Энергодаре с целью скрыть свои действия.

"Однако это не приносит результатов, ведь полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на временно оккупированной территории большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле", - отметили в ЦНС.