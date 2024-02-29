Захватчики глушат связь на оккупированной территории: под особым вниманием Энергодар
На временно оккупированной территории россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах. Захватчики ставят своей целью таким образом скрыть свои военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Несмотря на заявления российской пропаганды, на самом деле оккупантам известны реалии, что они только захватчики и не пользуются поддержкой местных. Следовательно, враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян", - говорится в сообщении.
В частности, как сообщает Центр нацсопротивления, связь россияне массово глушат в Энергодаре с целью скрыть свои действия.
"Однако это не приносит результатов, ведь полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на временно оккупированной территории большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле", - отметили в ЦНС.
Глушение связи на оккупированной территории
Напомним, ранее Центр нацпротива также сообщил, что захватчики запрещают врачам оккупированных районов Запорожской области использовать социальные сети.
Благодаря этому они рассчитывают не допустить массовой утечки информации о настоящем ходе боевых действий вблизи Роботиного.
В конце января мы сообщали о том, что на временно оккупированной территории Донецкой области россияне глушат мобильную связь, поскольку не доверяют местным жителям.
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