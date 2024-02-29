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Юсов об ударе по россиянам в Еленовке: плановая работа и прекрасно отработанная операция

Четверг 29 февраля 2024 11:59
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Юсов об ударе по россиянам в Еленовке: плановая работа и прекрасно отработанная операция Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Удар наших военных по скоплению россиян в Еленовке Донецкой области был прекрасно отработанной операцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире "Свобода. Утро".

Как отметил Юсов, это был не первый подобный удар. В частности он проанонсировал аналогичные операции в будущем.

"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация - и нанесен значительный удар по врагу", - пояснил Юсов.

Отвечая на вопрос, откуда разведка получает данные о скоплении россиян, или же запланированных построениях, Юсова ответил, что это комбинированная история. По его словам, информация получается из нескольких источников, чтобы иметь возможность проверить, соответствует ли она действительности.

Удар по врагу в Еленовке

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), наши военные нанесли успешный удар с помощью реактивных систем залпового огня по скоплению российских войск в Еленовке.

В результате операции были успешно ликвидированы 19 террористов, в том числе заместитель командира подразделения. Также 12 россиян были ранены, среди которых и командир подразделения.

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