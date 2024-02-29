В Украине обновили приложение "Воздушная тревога": Игнат назвал отличие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Я не могу не известить людей о том, что появилась обновленная версия приложения "Воздушная тревога". Собственно специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками приложения удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь", - рассказал он.

В чем отличие обновленного приложения?

По словам Игната, если "забить" в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о "повышенной тревоге".

"Это когда уже входящий в воздушное пространство объект определен и там будет звучать дополнительная информация", - констатировал он.

Как пользоваться новыми возможностями приложения?

Сейчас нужно приложение обновить до более новой версии, и можно уже получать эти уведомления, а дальше уже настроить приложение, как удобно. Но, как подчеркнул спикер, "не стоит на приложение рассчитывать как на панацею".

"Надо тоже смотреть на другие источники информации как наш Telegram-канал или WhatsApp, где мы ведем, надо тоже смотреть на эти уведомления", - предупредил он.

Приложение "Воздушная тревога"

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины. Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play. Ранее РБК-Украина писала, как использовать приложение "Воздушная тревога".

Добавим, что это приложение не требует никакой регистрации, не собирает никаких персональных данных о пользователе или данных о геолокации.