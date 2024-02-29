Сырский на Донбассе: главная задача - удержать позиции и восстановить утраченное положение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь на Донбассе, назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед силами обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.

"Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли", - сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Донбассе (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Конечно, как отметил генерал, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять резервы.

"При работе с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями", - добавил Сырский.

Сырский на Донбассе

29 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на Донбасс, в частности на Авдеевское направление, побывал в воинских частях, держащих оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Во время мониторинга ситуации Сырский выявил просчеты командиров на местах, определенным образом повлиявших на оборону. В то же время, чтобы исправить ситуацию, он уже отдал приказ выделить дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

Также Сырский рассказал о ситуации на фронте - ВСУ выбили оккупантов с окраины села Орловка Покровского района Донецкой области.